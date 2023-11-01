Neymar bir yıl sahalardan uzak kalacak

Globoesporte'ye göre, Uruguay ile Brezilya arasında oynanan milli maçta, ilk yarının son anlarında sakatlanan Neymar’ın sol diz ön çapraz bağı ve menisküsü yırtıldı.

YARIN AMELİYAT EDİLECEK

Yarın bıçak altına yatacak olan Brezilyalı yıldızın ameliyatını Milli Takım doktoru Rodrigo Lasmar’ın yapması bekleniyor.

EYLÜL 2024'TEN ÖNCE DÖNEMEYECEK

Ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecine girecek olan Neymar her şey yolunda gitse bile Eylül 2024'ten önce sahalara dönemeyecek.

PERFORMANSI

Sezon başı 90 milyon Euro karşılığında PSG’den Al-Hilal’e transfer olan Neymar Arabistan ekibinde çıktığı 5 maçta 1 gol 3 asist kaydetti.