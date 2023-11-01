Neymar bir yıl sahalardan uzak kalacak

Uruguay maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle yarın ameliyat edilecek olan Neymar Eylül 2024'ten önce forma giyemeyecek.

Neymar bir yıl sahalardan uzak kalacak

Globoesporte'ye göre, Uruguay ile Brezilya arasında oynanan milli maçta, ilk yarının son anlarında sakatlanan Neymar’ın sol diz ön çapraz bağı ve menisküsü yırtıldı.

YARIN AMELİYAT EDİLECEK
Yarın bıçak altına yatacak olan Brezilyalı yıldızın ameliyatını Milli Takım doktoru Rodrigo Lasmar’ın yapması bekleniyor.

EYLÜL 2024'TEN ÖNCE DÖNEMEYECEK
Ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecine girecek olan Neymar her şey yolunda gitse bile Eylül 2024'ten önce sahalara dönemeyecek.

PERFORMANSI
Sezon başı 90 milyon Euro karşılığında PSG’den Al-Hilal’e transfer olan Neymar Arabistan ekibinde çıktığı 5 maçta 1 gol 3 asist kaydetti.

Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Son Haberler
Süreyya ne demek? Süreyya isminin anlamı nedir? Gündem
Süreyya ne demek? Süreyya isminin anlamı nedir?
Evinin önünde oyun oynarken otomobil çarpan çocuk hayatını kaybetti Gündem
Evinin önünde oyun oynarken otomobil çarpan çocuk hayatını kaybetti
Basın çalışanları iş bırakma eylemine gitti Dünya
Basın çalışanları iş bırakma eylemine gitti
ABD’den flaş açıklama: Netanyahu HAMAS’ın saldırısını biliyordu Dünya
ABD’den flaş açıklama: Netanyahu HAMAS’ın saldırısını biliyordu
Arka Sokaklar’dan alkışlanacak hareket Magazin
Arka Sokaklar’dan alkışlanacak hareket
Yalı Çapkını 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yalı Çapkını 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Apple yeni Mac modellerini tanıttı. Oyunlarda daha yüsek FPS verecek ve render süresi iki kat hızlanacak Teknoloji
Apple yeni Mac modellerini tanıttı. Oyunlarda daha yüsek FPS verecek ve render süresi iki kat hızlanacak