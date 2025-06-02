Neymar yaptığına pişman oldu: Maçın ardından özür diledi

Brezilya Serie A'nın 11. Haftasında Neymar’ın formasını giydiği Santos, sahasında Botafogo ile karşı karşıya geldi.

Uzun süre gol sesinin çıkmadığı maçta ağlar 86. dakikada havalandı. Botafogo, Arthur Victor Guimares'in golüyle öne geçti ve konuk takım maçı 1-0 kazandı. Maçın 76. dakikasında Santos'ta Neymar, kaydettiği golde topa eliyle dokunurken ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Brezilyalı yıldız, maçın ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle taraftarlardan özür diledi.

Neymar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazen gol atma isteği sizi hatalara sürüklüyor. Takım arkadaşlarımdan ve taraftarlardan özür diliyorum. Bir hata yaptım, beni affedin. Bugün oyundan atılmasaydım 3 puanı alacağımızdan emindim. Takım bugünkü maç için tebrik edilmeyi hak ediyor." ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'le sözleşmesini feshettikten sonra altyapısından yetiştiği Santos'a geri dönen Neymar, bu sezon 14 maçta süre alırken 3 gol ve 3 asistle oynadı.