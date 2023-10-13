Neymar'a tribünden mısır kovası atıldı. Brezilyalı yıldız çılgına döndü

Brezilya'nın Venezuela ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrasında Neymar ile bir taraftar arasında gergin anlar yaşandı.



Maç sonrası soyunma odasına doğru giderken Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın kafasına tribünden bir taraftar patlamış mısır kutusu fırlattı.



Kutu kafasına isabet eden Neymar sinirden çılgına döndü.



Neymar ile taraftarları arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.



Yıldız futbolcuyu takım arkadaşları sakinleştirerek soyunma odasına götürdü.

O anlar ülkede ve sosyal medyada gündem oldu.