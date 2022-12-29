Neymar'ın dünyası yıkıldı

Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Neyman, Pele'nin ölümünün ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Neymar, şu ifadeleri kullandı:

"Pele'den önce 10 sadece bir sayıydı. Bu cümleyi bir yerde, hayatımın bir noktasında okumuştum. Ama bu güzel cümle eksik. Pele'den önce futbol sadece bir spordu derdim. Pele her şeyi değiştirdi. Futbolu sanata, eğlenceye dönüştürdü, yoksulların, siyahların sesi oldu ve özellikle Brezilya'nın görünürlüğünü sağladı. Futbol ve Brezilya kral sayesinde statülerini yükseltti! O gitti ama büyüsü kaldı. Pele FOREVER!!"