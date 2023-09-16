Neymar'ın ilk maçında 7 gol atıldı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Hilal sahasında Riyadh'ı 6-1 mağlup etti. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal'de yeni transfer Neymar ilk kez forma giydi.
Maça yedek başlayan Neymar, 64. dakikada Michael'in yerine oyuna girdi. Brezilyalı yıldız, 83'te Malcom'un attığı golde asist yaptı.
Maçta Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri Aleksandar Mitrovic, Al Shahrani, Nasser Al Dawsari, Malcom ve Salem Al Dawsari (2) kaydetti.
Riyadh'ın tek golü ise 90+6'da Al Zaqan'dan geldi.
Bu sonuçla Al-Hilal 6 maç sonunda aldığı 5 galibiyet, 1 beraberlikle zirvede yer aldı. Riyadh ise 6. maçında 4. yenilgisini tattı.
Al-Hilal ligde gelecek hafta Damac FC deplasmanına çıkacak.