Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın, 98 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde 2014'te müzik alanında ödül alan Sayın, 12 Şubat 1927'de Üsküdar'da dünyaya geldi.

Müzisyen ve neyzen olarak Türk müziğine önemli katkılarda bulunan sanatçı, 1947 yılında tanıştığı Mustafa Düzgünman'ın evinde düzenlediği özel dini musiki meşkleriyle, musikiye adım attı. Düzgünman'dan ayrıca klasik sanatlardan ebru ve ciltçiliğin yanı sıra fotoğrafçılığı öğrendi.

Türk musikisi üzerine albüm çalışmalarına da imza atan Sayın, ömrünü musikiye adayarak çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

NİYAZİ SAYIN KİMDİR?

Niyazi Sayın, 12 Şubat 1927’de Üsküdar’da dünyaya geldi. Babası Ömer Hulusi Bey, annesi Necmiye Hanım’dır; baba tarafından Makedonya’nın Resne bölgesinden gelen bir aileye mensuptur.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar Paşakapı’da tamamladı; lise eğitimine Haydarpaşa ve Beyoğlu’nda devam etti ancak babasının vefatı ve savaş koşulları nedeniyle lise eğitimini tamamlayamadı. Müzikle erken yaşta tanışan Sayın, Tanburi Cemil Bey’in plaklarından büyük ölçüde etkilendi. 1947 yılında Mustafa Düzgünman ile tanışması, sanat yolculuğunda dönüm noktası oldu. Bu dönemde sadece müziğe değil, aynı zamanda ebru, ciltçilik ve fotoğrafçılığa da yöneldi. 1950’li yıllarda İstanbul Radyosu’nda icralar gerçekleştirdi ve uzun yıllar burada neyzen olarak görev yaptı.

Aynı dönemde İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti'nde yer aldı, Münir Nurettin Selçuk’un konserlerinde sahne aldı. 1976 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olarak görev aldı ve Nefesli Sazlar Bölüm Başkanlığı yaptı.

Niyazi Sayı aynı zamanda ebru, ciltçilik, fotoğraf, sedef kakmacılığı, ağaç işleri ve tesbih koleksiyonculuğu gibi alanlarda da eserler bırakmıştır.