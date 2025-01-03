Nez kendisine yapılan ahlaksız teklifi ifşa etti

Kaynak: Haber Merkezi
Nez kendisine yapılan ahlaksız teklifi ifşa etti

Bir döneme şarkıları ve dansları ile damga vuran Nez, kendisine ahlaksız teklif yapan kişiyi sosyal medyadan ifşa etti.

Nez'e "3000 dolar veya 4000 dolara neler olabilir mesela özel Nez hanım" diyen kişinin Fenerbahçe kongre üyesi olduğu iddia edildi. Şahsı ifşa eden Nez, yapılan teklife ateş püskürdü.

Nez'in ifşasının ardından Ali Koç'un devreye girerek bu kişinin üyeliğinin askıya alındığı öne sürüldü.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre son dönemde Güldür Güldür Show'un yıldız oyuncusu Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Nez, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan ahlaksız teklifte ateş püskürdü.

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DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Nez, Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu iddia edilen kişinin mesajlarını kendi profilinden paylaştı. Ünlü şarkıcı" Şu şahsa sizde iki kelime yazınız lütfen yettiniz artık . Çok terbiyesizsiniz. Yazıklar olsun gerçekten yazıklar olsun. Bir de Fenerbahçe kongre üyesiymiş. Birde çocuğunun fotoğrafı var. " dedi. Nez bu teklif nedeni ile dava açacağını söyledi.

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OLAY ALİ KOÇ'A YANSITILDI İDDİASI

Nez'in Fenerbahçeli yetkililere şikayet ettiği kişi hakkında Başkan Ali Koç devreye girdiği, hatta Koç'un derhal kongre üyeliği askıya alınsın ve statlara alınmaması talimatı verdiği iddia edildi.

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