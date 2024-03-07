Nezle otu bitkisi nelere iyi gelir

Güzellik ve cilt sağlığı için övülen Nezle otu, cildi besler ve kırışıklıkları azaltır. Soğuk algınlığına karşı da faydalı olduğu bilinir.

Nezle otu, zeytinyağı ile karıştırıldığında cilt için harika sonuçlar sunar. Sıcak iklimlerde yetişen bu bitki, ‘çirkinliği güzelleştiren’ olarak da tanınır. İçsel kullanımı bazen kusma ve ishale yol açabileceğinden, genellikle harici olarak kullanılır.

Zeytinyağında kaynatıldıktan sonra elde edilen yağ, felçli bölgelere uygulandığında iyileştirici etkiler gösterir. Cilde ve yüze sürüldüğünde besler ve güzelleştirir. Bal ile karıştırılarak içildiğinde balgam söktürücü ve öksürük giderici olarak işlev görür. Ayrıca diş ağrılarını hafifletmek için gargara olarak da kullanılabilir.

Nezle otu, cilt bakımında kullanılan faydalı bir bitkidir. Cilt pürüzlerini ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur. Anjin tedavisinde ve mide rahatsızlıklarına karşı da faydalıdır. Bronşit tedavisine destek olur ve sindirimi kolaylaştırır.

Düzenli kullanımda vücuda güç verir, öksürük ve balgamı keser, felç tedavisine yardımcı olur, diş ağrıları ve romatizma şikayetlerini azaltır. Ayrıca cilt temizliğinde etkili, romatizma ağrılarını hafifletici, akciğerleri temizleyici ve gribal enfeksiyonlarda kullanılan bir bitkidir.