NFL, Brezilya'ya dönüyor

NFL, 2025 sezonunun açılış haftasında Brezilya’ya geri dönüyor. Los Angeles Chargers, 5 Eylül’de Sao Paulo’daki Corinthians Arena’da karşılaşmaya çıkacak. Chargers’ın rakibi ise ilerleyen tarihlerde duyurulacak.

Bu stat, geçtiğimiz yıl Philadelphia Eagles ile Green Bay Packers arasındaki ve Eagles’ın 34-29 galibiyetiyle sonuçlanan tarihi maça ev sahipliği yapmıştı. NFL Brezilya Genel Müdürü Luis Martinez, "2024'te unutulmaz bir maç gerçekleştirdik ve şimdi Los Angeles Chargers’ın ev sahibi olarak Sao Paulo'da sahaya çıkacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

NFL, 2026'dan itibaren Avustralya'yı fethedecek

NFL, her sezon en fazla sekiz uluslararası maç planlayabiliyor ve 2025 için Londra’da üç, Berlin, Madrid ve Dublin’de birer karşılaşma düzenleneceğini duyurdu. Brezilya, geçtiğimiz yıl kıtada düzenlenen ilk NFL maçına ev sahipliği yaparak tarihi bir ana tanıklık etmişti.

Corinthians Arena, 2014 FIFA Dünya Kupası ve 2016 Olimpiyatları gibi büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapmış önemli bir mekân olarak biliniyor. Öte yandan, NFL’in 2026’da ilk kez Avustralya’da da bir maç düzenleyeceği açıklandı.