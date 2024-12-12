NHL efsanesi kolej futboluna dönüyor

24 yıllık New England Patriots baş koçluk kariyerinin ardından Bill Belichick, kolej futbol sahalarına dönmeye karar verdi. 72 yaşındaki deneyimli koç, Kuzey Karolina Üniversitesi'nin (UNC) futbol takımı olan Tar Heels'ın başına geçerek yeni bir dönem başlatıyor.

Belichick, Patriots ile altı Super Bowl kazanarak NFL tarihinde eşsi görülmemiş bir başarıya imza atmış ve 2023 sezonunun sonunda NFL'den ayrılmıştı. Atlanta Falcons tarafından görüşülse de herhangi bir NFL rolü übstlenmeyen Belichick, bu sezon yayıncılık görevlerinde bulundu. Tar Heels ile üç yıllık bir sözleşme imzalayan Belichick'in bu sözleşmeden yıllık 30 milyon dolar kazandığı bildiriliyor.

BABASININ MİRASINI DEVRALIYOR

Belichick’in babası Steve Belichick, 1953-1955 yılları arasında Kuzey Karolina Üniversitesi'nde yardımcı koç olarak görev yapmıştı. Bill Belichick, babasından devraldığı bu mirası ileriye taşımayı amaçlıyor. Tar Heels, 1980 yılından bu yana konferans şampiyonluğu kazanamamış bir takım olarak, Belichick'in liderliğiyle yeniden canlanmayı hedefliyor.

Belichick, Kuzey Karolina Üniversitesi’nden yapılan resmi açıklamada şunları söyledi: “Bu fırsat için çok heyecanlıyım. Babamla birlikte kolej futbolu ortamında büyüdüm ve o zamanları hep özlemle anıyorum. Kolejde koçluk yapmak her zaman istediğim bir şeydi ve şimdi Chapel Hill'de futbol programını inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

BELİCHİCK'İN EFSANEVİ KARİYERİ

NFL'deki kariyeri boyunca şan ve başarılarla dolu bir yol izleyen Belichick, ilk olarak 1975 yılında Baltimore Colts'ta özel yardımcı olarak göreve başladı. Daha sonra New York Giants'ta savunma koordinatörü olarak iki Super Bowl kazandı ve Cleveland Browns'un 1991-1995 yılları arasında baş koçluğunu yaptı.

Ancak en çok dikkat çeken bölüm, New England Patriots ile yakaladığı başarılar oldu. Patriots’un başına geçtiği 2000 yılından itibaren, quarterback Tom Brady ile birlikte NFL tarihinin en büyük hanedanlığını inşa etti. 18 yılda altı Super Bowl zaferiyle bir rekora imza atan Belichick, NFL tarihinin en çok Super Bowl kazanan baş koçu olarak tarihe geçti.

TARAFTARLAR HEYECANLI

Kolej futbolunda ilk kez görev alacak olan Belichick, UNC futbol programını baştarıya taşımak için hazırlanıyor. Geçmiş başarıları ve NFL deneyimiyle, Tar Heels'ın gelecekteki performansını önemli ölçüede etkileyebileceği öngörülüyor. Belichick’in kolej futboluna getireceği yeni bakış açısı, hem Kuzey Karolina Üniversitesi hem de Amerikan futbolu severler için büyük bir heyecan yaratıyor.