Nick Foles emekli oldu

35 yaşındaki Foles, antrenman kampları ilerledikçe sözleşmesiz serbest oyuncu olmuştu.

Yıldız oyuncu bugün yaptığı emeklilik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun düşünme sürecinden sonra, NFL'den emekli olmaya karar verdim. Unutulmaz anlarla ve harika insanlarla dolu inanılmaz bir 11 yıllık yolculuktu. Eagles tarafından draft edilmekten Super Bowl'u kazanmaya kadar her adım bir lütuftu."

Foles, Philadelphia'nın Tom Brady ve New England Patriots'a karşı kazandığı Super Bowl 52 galibiyetindeki performansıyla Eagles ve NFL tarihindeki yerini sağlamlaştırmıştı.

Foles, 2023 sezonu için henüz bir sözleşme imzalamamıştı ve NFL'de son olarak 2022 yılında Indianapolis Colts formasıyla forma giymişti.