Nick Foles emekli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nick Foles emekli oldu

Sezonun sonlarında takımın ilk beş oyuncusu olarak sahaya çıkan ve takımı tek Super Bowl şampiyonluğuna taşıyan oyun kurucu Nick Foles, 11 yıllık NFL kariyerinin ardından emeklilik açıkladı.

35 yaşındaki Foles, antrenman kampları ilerledikçe sözleşmesiz serbest oyuncu olmuştu.

Yıldız oyuncu bugün yaptığı emeklilik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun düşünme sürecinden sonra, NFL'den emekli olmaya karar verdim. Unutulmaz anlarla ve harika insanlarla dolu inanılmaz bir 11 yıllık yolculuktu. Eagles tarafından draft edilmekten Super Bowl'u kazanmaya kadar her adım bir lütuftu."

Foles, Philadelphia'nın Tom Brady ve New England Patriots'a karşı kazandığı Super Bowl 52 galibiyetindeki performansıyla Eagles ve NFL tarihindeki yerini sağlamlaştırmıştı.

Foles, 2023 sezonu için henüz bir sözleşme imzalamamıştı ve NFL'de son olarak 2022 yılında Indianapolis Colts formasıyla forma giymişti.

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