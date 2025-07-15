Nico Williams ömürlük imza attı!

İspanya futbolunun yükselen yıldızlarından Nico Williams, transfer dedikodularına son noktayı koydu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, altyapısından yetiştiği Athletic Bilbao ile sözleşmesini tam 2035 yılına kadar uzattı.

Nico Williams’ın Barcelona’ya transfer olacağına dair çıkan yoğun spekülasyonlara rağmen genç oyuncu, doğup büyüdüğü kente ve kulübüne olan bağlılığını göstererek, Athletic Bilbao ile 10 yıllık yeni bir kontrata imza attı.

Son dönemlerde modern futbolda eşine sık rastlanılmayan bir bağlılık örneği gösteren Nico Williams, kardeşi Inaki Williams ile birlikte Athletic Bilbao formasını terletmeye devam edecek.

Sözleşme yeniledikten sonra açıklamalarda bulunan Nico Williams şöyle konuştu:

"Taraftarlar ve ailemle birlikte tarih yazmaya devam etmek istiyorum. Bana verdikleri her şeyin karşılığını sonuna kadar verebilmeyi umuyorum. Umarım her zamanki gibi keyif alırlar."