Nicole Kidman acı haberle sarsıldı. Törenden apar topar ayrıldı

Nicole Kidman'in Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldüğünün açıklanmasından sonra kürsüye, ünlü oyuncunun başrolünü üstlendiği Babygirl'ün yönetmeni Halina Reijn çıktı.

Reijn, kürsüde yaptığı konuşmada Kidman'ın etkinlikten erken ayrılmak zorunda kaldığını ve bunun nedeninin de ünlü oyuncunun annesinin vefat haberi olduğunu açıkladı.

Nicole Kidman, winner of the Coppa Volpi Best Actress award for "Babygirl" at the 81st Venice Film Festival couldn't accept the award in person as her mother just passed away. The film's director Halina Reijn accepted the award for her and shared a message from Kidman. #Venezia81 https://t.co/OvjI29NYC3 pic.twitter.com/stl8j1CUrT