Nicole Kidman acı haberle sarsıldı. Törenden apar topar ayrıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nicole Kidman acı haberle sarsıldı. Törenden apar topar ayrıldı

Nicole Kidman, annesi Janelle Ann Kidman'ın vefat ettiğini öğrendikten sonra Venedik Film Festivali'ni terk etmek zorunda kaldı.

Nicole Kidman'in Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldüğünün açıklanmasından sonra kürsüye, ünlü oyuncunun başrolünü üstlendiği Babygirl'ün yönetmeni Halina Reijn çıktı.

Reijn, kürsüde yaptığı konuşmada Kidman'ın etkinlikten erken ayrılmak zorunda kaldığını ve bunun nedeninin de ünlü oyuncunun annesinin vefat haberi olduğunu açıkladı.

Kidman, yazılı açıklamasında Venedik'e ulaştığını ancak kısa bir süre sonra "güzel ve cesur annesi Janelle Ann Kidman'ın yeni vefat ettiğini" öğrendiğini belirtti.

84 yaşında olduğu bilinen Janelle Ann Kidman'ın ölümüyle ilgili başkaca bir bilgi paylaşılmadı.

57 yaşındaki Nicole ile annesinin, film yıldızının oyunculuk işleri ve modası konusunda aralarında yakın bir bağ olduğu biliniyordu.

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