Nicole Kidman ve Salma Hayek meğerse yanlış anlaşılmış

Kaynak: Haber Merkezi
Nicole Kidman ve Salma Hayek meğerse yanlış anlaşılmış

Nicole Kidman ve Salma Hayek’in Paris Moda Haftası’ndaki Balenciaga defilesinde çekilen görüntüleri sosyal medyada yanlış anlaşıldı. Bir kaynak, “Hiçbir şey olmadı. Kameralar tarafından bombardımana tutuluyorlardı ve insanlar bu görüntülerden hikaye yaratıyor” dedi. Kidman ve Hayek’in birbirlerine sevgi ve saygı duydukları belirtildi.

Nicole Kidman ve Salma Hayek’in Balenciaga’nın 30 Eylül’deki gösterisinde çekilen görüntüleri, sosyal medyada yanlış anlaşılmalara yol açtı. People dergisine dün konuşan bir görgü tanığı “Hiçbir şey olmadı. Kameralar tarafından bombardımana tutuluyorlardı ve insanlar bu görüntülerden hikaye yaratıyor” ifadelerini kullandı. Kidman ve Hayek’in birbirlerine sevgi ve saygı duydukları belirtildi.

KİDMAN VE HAYEK’İN DOSTLUĞU

Görüntülerde, Hayek’in Kidman’ı fotoğrafçılara doğru yönlendirmeye çalıştığı ve Kidman’ın Hayek’in elini kolundan çekip Katy Perry’ye sarıldığı görülüyor. Ancak, başka bir klipte iki yıldızın birlikte gülümsediği ve Kidman’ın Hayek’in omzunu okşadığı görülüyor. Kidman’ın Balenciaga’nın elçisi olduğu ve Hayek’in eşi François-Henri Pinault’un Kering’in CEO’su olduğu da belirtildi. Ayrıca, Hayek’in Kidman’ın eski eşi Tom Cruise ile de uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunuyor.

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