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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 14:52
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulama sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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