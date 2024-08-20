Niğde'de akrabalar birbirine girdi: 7 yaralı

Kavga, akşam saatlerinde Niğde merkez Yenice Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, akrabalar arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrası şahıslardan biri yanında getirdiği bıçakla saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 4'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yapılan ihbarın üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan 7 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis yaşanan kavgayla ilgili inceleme başlattı.