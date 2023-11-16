Niğde'de çocukları taciz eden bakkalın cezası belli oldu

Niğde'de bakkal işleten bir kişi, alışverişe gelen çocuklara cinsel taciz iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası aldı.

KAYNAK: İHA
Niğde'de çocukları taciz eden bakkalın cezası belli oldu

Çirkin olayın adresi Niğde.

Bir mahalle bakkal sahibinin, dükkana gelen çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Yargıya taşınan konuda bakkalın cezası belli oldu.

25 YIL CEZA VERİLDİ

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, bakkala gelen çocuklara cinsel taciz ve sarkıntılık yapan sanığa toplamda 25 yıl ceza verildi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Niğde İl Temsilcisi Arzu Şahan duruşma sonrası yaptığı açıklamada, Niğde’de mahalle bakkalının küçük yaşlardaki birden çok çocuğa sarkıntılık ettiği iddia edilen davada UCİM avukatlarının ve gönüllüler ile hazır bulunduklarını söyledi.

nigde-ic.webp

"6 ÇOCUĞA CİNSEL TACİZ VE SARKINTILIK SUÇUNDAN CEZA ALDI"

UCİM Niğde Hukuk Koordinatörü Avukat Orpen Nergiz ise yaptığı açıklamada verilen cezadan dolayı Niğde 2. Ağır Ceza Mahkeme Heyetine teşekkür ederek, “Bugün yapılan yargılama neticesinde Niğde’de bulunan bir bakkala yönelik 6 çocuğa cinsel taciz ve sarkıntılık suçundan Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen son davada her bir çocuk için ayrı ayrı 4 yıl 2’şer ay, toplamda 25 yıl ceza verilmiştir. Emeği geçen tüm avukatlara ve Niğde 2. Ağır Ceza Mahkeme Heyetine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Çin'de çocuklara taciz ve tecavüzden suçlu bulunan eski müdür idam edildi
Çin'de çocuklara taciz ve tecavüzden suçlu bulunan eski müdür idam edildi
6 yaşındaki kız çocuğuna taciz davasında karar açıklandı. Kaç yaşında istismara uğradığı ortaya çıktı
Suriyeli şahıs liseli kızı taciz etti: Özel ekip yakaladı, ifadesi mide bulandırdı
Sharon Stone'dan yıllar sonra gelen taciz itirafı
Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Son Haberler
Rusya, ABD ve İngiltere Gazze'deki insanlık dramına çekimser kaldı Dünya
Rusya, ABD ve İngiltere Gazze'deki insanlık dramına çekimser kaldı
İzmir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti Yaşam
İzmir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Genç sağlıkçının şüpheli ölümü Yaşam
Genç sağlıkçının şüpheli ölümü
Dedesiyle çektiği videolarla gündem olan TikTok kullanıcısından yeni video: "Dedemle mahalle turu" Gündem
Dedesiyle çektiği videolarla gündem olan TikTok kullanıcısından yeni video: "Dedemle mahalle turu"
Aile ve teknoloji Yazarlar
Aile ve teknoloji
Türkiye'ye 2022 yılında 51 milyon turist geldi, İstanbul ise son 5 yıldaki turist rekorunu kırdı! Yazarlar
Türkiye'ye 2022 yılında 51 milyon turist geldi, İstanbul ise son 5 yıldaki turist rekorunu kırdı!