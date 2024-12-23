Niğde'de 'dilenci' operasyonu! Paralar bebeğin bezinden çıktı

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dilencilikle mücadele kapsamında şehir merkezindeki çeşitli noktalarda operasyon gerçekleştirdi.

Çarşı, hastane ve cami avlularında dilencilik yapan 2 kadın, zabıta ekiplerinin denetimleri sırasında yakalandı. Kadınların yapılan üst aramalarında, toplamda 490 TL’lik bir miktar para ele geçirildi.

Yapılan aramalar sırasında dikkat çeken bir diğer detay ise, bir dilencinin, üzerinde bulunan parayı kucağındaki 8 aylık bebeğinin bezine gizlemiş olması dikkat çekti. Ekipler, bu durumu fark ettikten sonra gerekli işlem başlattı.

Dilencilik yapan 2 kadın hakkında idari işlem başlatıldı. Ekipler, yasa dışı dilencilik faaliyetlerine karşı mücadelesini sürdürürken, kente gelen dışarıdan dilencilerin tespit edilmesi ve önlenmesi için denetimlerini artırmaya devam ediyor.

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, benzer operasyonların ilerleyen günlerde de devam edeceğini duyurdu.