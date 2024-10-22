Niğde'de gündüz vakti otomobili kurşunladılar

Kaynak: İHA
Niğde'de gündüz vakti otomobili kurşunladılar

Niğde’nin Şah Süleyman Mahallesi’nde gündüz vakti bir otomobil kurşunlandı ve bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, olaya karışan 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, 51 ADP 361 plakalı aracı durdurmak isteyen şahıslar, araca ateş açtı. Olayın ardından şüpheliler bir araca binerek uzaklaştı. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek İ.E., Y.E., H.C.B., M.H.B., T.D. ve A.S.'nin olaya karıştığını ve Edikli beldesine kaçtığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla, şahıslar suç aleti silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, olay anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “Kıymetli vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki kamu düzeni ve huzurunu bozan hiçbir fiil, cezasız kalmayacaktır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 7/24 görev yapan emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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