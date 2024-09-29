Niğde’de hava sıcaklıkları azalacak

Kaynak: İHA
Niğde’de hava sıcaklıkları azalacak

Niğde Valiliği yaptığı meteorolojik uyarıda hava sıcaklıklarının düşeceğini bildirerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Niğde Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Pazartesi (30.09.2024) gününden itibaren, ülkemizi etkilemesi beklenen serin ve yağışlı sistemin etkisiyle hava sıcaklıklarının, Niğde Konya, Karaman, Aksaray'da 10 ila 12 derece düşeceği tahmin edilmektedir. 01-03 Ekim tarihleri arasında il merkezimizde beklenen en yüksek hava sıcaklığının 18-22 derece değerleri arasında olacağı tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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