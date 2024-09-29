Niğde’de hava sıcaklıkları azalacak

Niğde Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Pazartesi (30.09.2024) gününden itibaren, ülkemizi etkilemesi beklenen serin ve yağışlı sistemin etkisiyle hava sıcaklıklarının, Niğde Konya, Karaman, Aksaray'da 10 ila 12 derece düşeceği tahmin edilmektedir. 01-03 Ekim tarihleri arasında il merkezimizde beklenen en yüksek hava sıcaklığının 18-22 derece değerleri arasında olacağı tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.