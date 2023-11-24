Niğde’de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü

Niğde’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Niğde’de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde Merkez Kayseri Yolu, Aktaş Kasabası mevkiinde meydana geldi. Kayseri yönüne seyir halinde bulunan İpek Y. idaresindeki 51 HH 557 plakalı otomobil, Ahmet Yıldız’ın kullandığı motosikletle çarpıştı.

aw084115-02.jpgKazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Ahmet Yıldız’ın (49) hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette bulunan Halil B. ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

aw084115-03.jpgKazadan dolayı Niğde-Kayseri yolu bir süre trafiğe kapandı. Otomobil sürücüsü İpek Y. ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

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Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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