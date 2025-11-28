Pek çok gazetenin manşetlerine taşınan 'Niğde’de petrol bulundu' iddiaları son seçim döneminde gündeme gelmişti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de petrol bulunduğuna yönelik iddialarını soru önergesine taşıdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlık bütçe görüşmelerinde CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorularına yazılı yanıt verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

"AKTİF PETROL ELDE EDİLEMEMİŞTİR"

Ömer Fethi Gürer, Bakan Bayraktar’ın cevabını paylaştı. Bakan Bayraktar şu yanıtı verdi:

“Niğde ili sınırlarını kapsayan alanda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’na ait dört, özel bir arama şirketine ait bir olmak üzere toplam beş adet petrol arama ruhsatı bulunmaktadır. Bu arama ruhsatları kapsamında 2021 yılı içerisinde TPAO tarafından açılan arama kuyusu ‘kuru kuyu’ olarak tamamlanmıştır. Bunun dışında geçmiş dönemde (1979, 2008 ve 2011 yıllarında) yine aynı bölgede TPAO tarafından toplam 3 adet arama kuyusu açılmış olup bu kuyuların da tamamı ‘kuru kuyu’ olarak tamamlanmıştır.

Bu faaliyetler neticesinde Niğde ili dolaylarında yapılan jeolojik, jeofizik ve sondajlı arama çalışmalarında aktif petrol sisteminin ana unsurları analiz edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde Niğde ve yakın dolayındaki bölgede ekonomik hidrokarbon birikimine imkân sağlayacak veriler elde edilememiştir.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

TÜRKİYE'DE PETROL

Mevcut petrol yatakları daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'da bulunuyor. Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin'de de petrol yatakları var. Üretilen petrol, Türkiye'nin ihtiyacının 7'de 1'ini karşılıyor. Petrol ihtiyacının çoğunu dışarıdan karşılıyoruz.