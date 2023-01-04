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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü duvara çarptı: 3 yaralı

Niğde’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp, ekip otosuna çarparak kaçan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, takip sırasında bir evin duvarına çarptı. Kazada sürücü M.A.A. (15) ile yanındaki T.K. (17) ve Ş.B.D. (15) yaralandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 16:40
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Niğde’de polisin dur ihtarına uymayıp ekip otosuna çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü evin duvarına çarptı: 3 yaralı

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü duvara çarptı: 3 yaralı
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Olay, İlhanlı Mahallesi 156 Sokak'ta meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 68 FE 344 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, ekip otosuna çarparak, kaçtı, polis de peşine düştü.

Takip sırasında otomobil, İlhanlı Mahallesi 11 Sokak'ta bir evin duvarına çarparak durdu. Kazada sürücü M.A.A. (15) ile yanındaki T.K. (17) ve Ş.B.D. (15) yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

(Kaynak: DHA)

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