Niğde’de silahlar konuştu. 1 yaralı

Alınan bilgiye göre olay, Niğde merkez İlhanlı Mahallesi Şehit Osman Efe Apaydın Caddesi'nde yaşandı. Mustafa K. ile A.Ö arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine A.Ö, Mustafa K’yı tek yaşadığı öğrenilen evinin önünde pompalı tüfekle vurdu. Yapılan ihbarlar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Başından vurulan şahıs sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise polis ekipleri tarafından etrafta yapılan incelemenin ardından kısa süre içerisinde suç aleti ile birlikte yakalanıp gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı Mustafa K'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

