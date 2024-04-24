Niğde’de silahlar konuştu. 1 yaralı

Kaynak: İHA
Niğde’de silahlar konuştu. 1 yaralı
Niğde’de iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Niğde merkez İlhanlı Mahallesi Şehit Osman Efe Apaydın Caddesi'nde yaşandı. Mustafa K. ile A.Ö arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine A.Ö, Mustafa K’yı tek yaşadığı öğrenilen evinin önünde pompalı tüfekle vurdu. Yapılan ihbarlar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

aw189736-01.jpgBaşından vurulan şahıs sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

aw189736-02.jpgSilahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise polis ekipleri tarafından etrafta yapılan incelemenin ardından kısa süre içerisinde suç aleti ile birlikte yakalanıp gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı Mustafa K'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

aw189736-05.jpgPolis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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