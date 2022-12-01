Niğde’de 5 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de bir tırda 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu.
Tırın dorsesinde gümrük kaçağı 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
(Kaynak: İHA)
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.