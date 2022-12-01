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Niğde’de 5 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de şüpheli bir tır, durdurularak polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 15:38
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Niğde'de şüpheli bir tıra operasyon: 5 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Niğde’de 5 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
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Niğde'de bir tırda 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde gümrük kaçağı 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


(Kaynak: İHA)

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