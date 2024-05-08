Niğde'de taksi ve toplu taşıma ücretlerine zam

Kaynak: ANKA
Niğde'de taksi ve toplu taşıma ücretlerine zam
Niğde'de toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam yapıldı. Taksimetrenin açılış ücretine yüzde 50 zam gelirken toplu taşımada ise tam ve öğrenci fiyatları da revize edildi.

Niğde Belediye Meclisi, şehir içi ulaşım hizmetlerinde önemli değişiklikler yapmaya karar verdi.

Meclis, Niğde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın taleplerini göz önünde bulundurarak, toplu taşıma ve taksi ücretlerinde artış kararı aldı.

Yeni tarifeye göre, tam bilet ücretleri 12 liradan 15 liraya yükseltildi. Öğrenciler için indirimli tarife kapsamında ise önceki 8 lira olan ücret, 9 liraya çıkarıldı.

TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ 50 TL'DEN 70 TL'YE ÇIKARILDI

Taksi ücretlerinde de önemli değişiklikler yapıldı. Açılış ücreti 50 liradan 75 liraya yükseltildi ve kilometre başına taksi ücreti 20 liradan 30 liraya çıkarıldı. Kısa mesafe ve indi bindi ücretlerine de yüzde 100 zam yapılarak, 50 liradan 100 liraya yükseltildi.

aqev.png

TAM VE ÖĞRENCİ KARTLARININ FİYATLARINA DA ZAM GELDİ

Bu değişikliklerle birlikte toplu taşıma ücretleri de yeniden düzenlendi. Tam kartlı binişler 12 liradan 15 liraya, öğrenci kartlı binişler ise 8 liradan 9 liraya yükseltildi.

KART KULLANMADAN FİYATLAR

Kart kullanmadan yapılan tam binişlerde ücret 15 liradan 20 liraya çıkarılırken, öğrenciler için bu ücret 10 liradan 15 liraya yükseltildi.

Niğde halkının bu değişikliklere adapte olması beklenirken, yeni tarifelerin yürürlüğe giriş tarihi merak konusu oldu.

İlgili Haberler
Diyarbakır'da liderinin cezaevinde olduğu çete çökertildi
Diyarbakır'da liderinin cezaevinde olduğu çete çökertildi
Son Haberler
Acun Ilıcalı ayrılık kararını açıkladı Spor
Acun Ilıcalı ayrılık kararını açıkladı
Tüketici hakem heyetleri 4 ayda 1,9 milyar liralık başvuruyu karara bağladı Ekonomi
Tüketici hakem heyetleri 4 ayda 1,9 milyar liralık başvuruyu karara bağladı
Simge Fıstıkoğlu'nun bu sözlerine beğeni yağdı: Dileyen bana ırkçı diyebilir ama... Gündem
Simge Fıstıkoğlu'nun bu sözlerine beğeni yağdı: Dileyen bana ırkçı diyebilir ama...
Fenerbahçe'den ayrıldı rakibine imzayı attı Spor
Fenerbahçe'den ayrıldı rakibine imzayı attı
Ayak burkulması nasıl geçer? Uzmanlar açıkladı Sağlık
Ayak burkulması nasıl geçer? Uzmanlar açıkladı
Paraya kıydı. Serenay bir saat için 7 asgari ücret harcadı Magazin
Paraya kıydı. Serenay bir saat için 7 asgari ücret harcadı
Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin sırrı belli oldu Gündem
Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin sırrı belli oldu