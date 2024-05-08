Niğde'de taksi ve toplu taşıma ücretlerine zam

Niğde Belediye Meclisi, şehir içi ulaşım hizmetlerinde önemli değişiklikler yapmaya karar verdi.

Meclis, Niğde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın taleplerini göz önünde bulundurarak, toplu taşıma ve taksi ücretlerinde artış kararı aldı.

Yeni tarifeye göre, tam bilet ücretleri 12 liradan 15 liraya yükseltildi. Öğrenciler için indirimli tarife kapsamında ise önceki 8 lira olan ücret, 9 liraya çıkarıldı.

TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ 50 TL'DEN 70 TL'YE ÇIKARILDI

Taksi ücretlerinde de önemli değişiklikler yapıldı. Açılış ücreti 50 liradan 75 liraya yükseltildi ve kilometre başına taksi ücreti 20 liradan 30 liraya çıkarıldı. Kısa mesafe ve indi bindi ücretlerine de yüzde 100 zam yapılarak, 50 liradan 100 liraya yükseltildi.

TAM VE ÖĞRENCİ KARTLARININ FİYATLARINA DA ZAM GELDİ

Bu değişikliklerle birlikte toplu taşıma ücretleri de yeniden düzenlendi. Tam kartlı binişler 12 liradan 15 liraya, öğrenci kartlı binişler ise 8 liradan 9 liraya yükseltildi.

KART KULLANMADAN FİYATLAR

Kart kullanmadan yapılan tam binişlerde ücret 15 liradan 20 liraya çıkarılırken, öğrenciler için bu ücret 10 liradan 15 liraya yükseltildi.

Niğde halkının bu değişikliklere adapte olması beklenirken, yeni tarifelerin yürürlüğe giriş tarihi merak konusu oldu.