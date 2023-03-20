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Uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli şahıs yakalandı

Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli şahıs yakalandı. 

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 13:55
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Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli şahıs yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Niğde’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde Niğde il merkezi, Bor ilçe merkezi ve Kemerhisar beldesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şahısların işyerinde ve ikametlerinde yapılan aramada belli miktarda uyuşturucu madde, 4 Adet cep telefonu, 1 adet hard disk, 2 adet kullanılmış folyo, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, operasyonda gözaltına alınan 22 şahıs jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili 19 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 3 şüpheli şahıs da tutuklanarak Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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