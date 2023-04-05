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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Niğde'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 25 kişi yakalandı. 

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 12:16
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Niğde'de uyuşturucu operasyonu

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
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İHA'nın haberine göre, Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 15-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 25 kişi yakaladı. Yakalanan şüphelilerle birlikte 399,51 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şahıslar da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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