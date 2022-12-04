Niğde’de yalnız yaşayan yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Beyağıl köyünde 80 yaşındaki Nafiz Erol’a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangında 80 yaşındaki Nazif Erol’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Erol’un evinde yalnız yaşadığı bildirilirken yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. (İHA)