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Niğde’de yalnız yaşayan yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 01:23
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Niğde’de yalnız yaşayan yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Niğde’de yalnız yaşayan yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, Beyağıl köyünde 80 yaşındaki Nafiz Erol’a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangında 80 yaşındaki Nazif Erol’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Erol’un evinde yalnız yaşadığı bildirilirken yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. (İHA)

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