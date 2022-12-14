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Yerli Malı Haftası'nda 12 öğrenci zehirlendi

Niğde’de ‘Yerli Malı Haftası' nedeniyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede kaldırıldı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 16:50
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Niğde'de Yerli Malı Haftası'nda 12 öğrenci zehirlendi

Yerli Malı Haftası'nda 12 öğrenci zehirlendi
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İHA'nın haberine göre, olay, merkez Şehit Fazıl Doğruöz Teknik Lisesi'nde meydana geldi. Öğrenciler, 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi. Yiyecekleri tüketen öğrencilerden 12’si kısa süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı. 

İhbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan öğrenciler, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk acil serviste tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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