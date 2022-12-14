Yerli Malı Haftası'nda 12 öğrenci zehirlendi

İHA'nın haberine göre, olay, merkez Şehit Fazıl Doğruöz Teknik Lisesi'nde meydana geldi. Öğrenciler, 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi. Yiyecekleri tüketen öğrencilerden 12’si kısa süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı.

İhbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan öğrenciler, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk acil serviste tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.