Nihal Candan adliyeye beyazlar içinde geldi. Neyi ima etti

Televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden olan Bahar Candan ve Nihal Candan, bugünkü ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. 16 Kasım 2023'te 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamalarıyla tutuklanan Candan kardeşlerin yargılanma süreci başladı. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan Nihal Candan avukatıyla birlikte adliyeye gelirken, tutuklu yargılanan Bahar Candan jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildi.

Nihal Candan'ın adliyeye beyazlar içinde gelmesi detayı dikkat çekti. Onu görenler 'Nihal neyi ima etmeye çalışıyor' dedi.

NİHAL CANDAN SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Nihal Candan, cezaevindeyken yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 37 kiloya düşerek tahliye edilmişti. Bu gelişmenin ardından, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini hazırlayarak davanın seyrini belirledi.

CANDAN KARDEŞLER VE DİĞER 20 SANIK YARGILANIYOR

İddianamede Bahar Candan için 'Suç örgütüne üye olma' suçundan 2 ila 4 yıl, dolandırıcılığın nitelikli halleri kapsamında ise toplamda 14 ila 44 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor. Nihal Candan için ise 8 ila 24 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Ayrıca, iddianamede yer alan diğer 20 sanık hakkında da çeşitli suçlardan farklı oranlarda hapis cezası talep ediliyor.