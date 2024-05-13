Nihal Candan: Cezaevinde 7 vakit namaz kılıyordum

Kaynak: Haber Merkezi
Nihal Candan: Cezaevinde 7 vakit namaz kılıyordum
37 kiloya kadar düştüğü için tahliye edilen Nihal Candan, cezaevinde yaşadıklarını anlattı.

Katıldığı yarışmalar ile fenomen olan Candan Kardeşler Nihal ve Baha, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından hapis cezasına çarptırıldı.

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Nihal Candan, cezaevinde yaşadığı psikolojik problemler yüzünden 37 kiloya kadar indi.

Yeme alışkanlığında bozulma olan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' ismi verilen bir hastalık teşhisi konuldu ve cezaevinden tahliye edildi.

Tahliye edilmesinin ardından yaşadıklarını anlatan Nihal Candan, son olarak "Bir Bak Burası Çok Önemli" adlı YouTube programına konuk oldu.

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“EN SEVDİĞİM HADİS”

Cezaevindeyken namaz kılmaya başladığını belirten Nihal Candan, “Sabah namazını zaten ben kaçırmazdım. Çünkü bir hadis var; "Namaz uykudan hayırlıdır" diye. O benim en sevdiğim hadistir. Sadece 7 vakit kılmıyordum. Cezaevinde 7 vakde çıkardım. Biraz daha tasavvuf, Mevlana bilinci aşılamaya çalıştım kız kardeşime, onu öyle uyuttum.” dedi.

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