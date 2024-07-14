Nihal Candan cezaevinden çıkar çıkmaz tatile gitti

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan Bahar ve Nihal Candan kardeşler gündemi sallamaya devam ediyor.

Kısa süre önce Nihal Candan cezaevinden 37 kiloya düştüğü gerekçesiyle tahliye edilmişti.

DENİZİN SEFASINI SÜRDÜ

Nihal Candan, sosyal medya hesabından tatil pozları paylaştı. Denizin sefasını süren Candan’a sosyal medyada büyük tepkiler de geldi. Candan'ın denizde yüzdüğü, güneşlendiği ve eğlendiği görülüyor.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

Şunu tekrar alın.

Hani pişmandı sosyal medya kullanmayacaktı noldu.

Bu kapanma halin mi işinize gelince dini iyi kullanıyorsunuz Nihal hanım ne saçma.

“KAPANMAK İSTİYORUM” DEMİŞTİ

Cezaevinde kaldığı sürece dine yöneldiğini söyleyen Nihal Candan sosyal medya hesabından kapanmak istediğini ve sabah namazına gittiğini aktarmıştı.

Nihal Candan "Kapanmak istiyorum ama ona da bir şey dersiniz diye çekiniyorum açıkcası" demişti.

HASTANEDE Mİ YATIYOR?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bahar Candan’ın cezaevinde kalmadığı ortaya çıkmıştı.Nihal Candan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşinin Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kaldığını ve ziyaret ettiğini duyurmuştu.

Candan paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Burası senin evin değil bir tanem. Az kaldı evine, ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimizde…

KARDEŞİ CEZAEVİNDE

Öte yandan Nihal Candan cezaevinden çıkıp sefasını sürerken kardeşi Bahar Candan hala cezaevinde. Bahar Candan'ın 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.