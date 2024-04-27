Nihal Candan dışarıda Çetin Doğan hapiste Nevşin Mengü isyan etti: Ayıptır günahtır

Kaynak: Haber Merkezi
Nihal Candan dışarıda Çetin Doğan hapiste Nevşin Mengü isyan etti: Ayıptır günahtır
Kara para aklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Candan kardeşlerden Nihal Candan serbest bırakıldı. Gazeteci Nevşin Mengü, Orgeneral Çetin Doğan’ın tedavi sonrası tekrar cezaevine gönderilmesini hatırlatarak, karara tepki gösterdi.

16 Kasım 2023 tarihinde dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

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Tutuklanmalarından sonra kardeşlerden Nihal Candan, protesto amacıyla cezaevinde yemek yememeye başladı.

Anoreksiya hastalığından dolayı 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, cezaevinden tahliye edildi.

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"ÇETİN DOĞAN YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ"

Sosyal medya hesabından Nihal Candan’ın tahliyesini alıntılayarak Çetin Doğan’ı hatırlatan Gazeteci Nevşin Mengü, şu ifadeleri kullandı:

"O sırada 83 yaşındaki Çetin Doğan, hastaneden çıkar çıkmaz yeniden cezaevine gönderildi. Ayıptır, günahtır"

28 Şubat davası sebebiyle tutuklu bulunan 83 yaşında emekli Orgeneral Çetin Doğan, 1 Mart 2023’te sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve geçtiğimiz günlerde yeniden İzmir 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti.

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