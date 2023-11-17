Nihal Candan kimdir? Nihal ve Bahar Candan neden gündem oldu?

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler pek çok fenomene çevrildi. Bunlardan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerde sosyal medyadaki lüks paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Peki, Nihal Candan kimdir? Nihal ve Bahar Candan neden gündem oldu?

KAYNAK: Haber Merkezi
Nihal Candan kimdir? Nihal ve Bahar Candan neden gündem oldu?

Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler bir süredir sosyal medya hesaplarında yaptıkları lüks paylaşımlarıyla biliniyordu. Nihal Candan kardeşi Bahar Candan ile tutuklandı. Peki, Nihal Candan kimdir? Nihal ve Bahar Candan neden gündem oldu?

Fenomen kardeşler Bahar Candan ve Nihal Candan, resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanan suç örgütünün üyesi olmaları sebebiyle tutuklandı.

NİHAL CANDAN NEDEN TUTUKLANDI?

Resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanan suç örgütünün, bu yöntemle araç talepleri aldığı ve para topladıklarını tespit edilmişti. Daha sonra ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapılmadığı, araç teslimi sağlamadıkları belirlenmişti.

Polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin söz konusu çetenin paralarını akladıklarını da tespit etti. Bunun üzerine Nihal ve Bahar Candan ile Hacı İsrafil Sağlam düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade vermelerinin ardından 3 şüpheli de tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Nihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur.

İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Nihal Candan, Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenmiştir.

Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.

Nihal Candan Survivor 2016 sezonunda yarışan yarışmacılar arasında yer alıyor.

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