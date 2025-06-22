Nihal Candan'ın ardından Derin Talu gözyaşları içinde anlattı

Derin Talu, sosyal medyada kilosu hakkında günde binden fazla kötü yorum alarak linç edildiğini anlattı. Bu nedenle büyük sıkıntı yaşayan Deren Talu gözyaşlarını tutamadı.

Defne Samyeli'nin 22 yaşındaki küçük kızı Derin Talu, sosyal medya üzerinden aldığı kötü eleştiriler nedeni ile zor günler geçiriyor. Nihal Candan'ın yaşamını yitirmesinin ardından Derin Talu'nun kilo ile ilgili paylaşımı dikkat çekti.

Derin Talu TikTok üzerinden kilosu hakkında yapılan yorumları isyan etti.

"Şişko, ayı, kilo ver" gibi ifadelerle aşağılandığını anlatan Derin Talu günde 1000’e yakın olumsuz yorum aldığını söyledi. Derin Talu bu paylaşımların ciddi şekilde kendisini etkilediği vurguladı.

Bu tür yorumlara artık dayanamadığını gözyaşları içinde anlatan Derin Talu, Nihal Candan'ın ölümünün ardından bu tür yaklaşımların ne kadar yıkıcı olabileceğine belirterek "Bunlar ciddi konular, umarım artık gözünüz açılır" dedi.