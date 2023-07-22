Nihat Altınkaya 70 kiloluk balık yakaladı. "Bugünün kısmeti"

'Survivor 2012' yarışmasında şampiyon olan, son olarak TRT 1 dizisi 'Al Sancak'ta konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçen Nihat Altınkaya, bir süredir Çeşme'de tatil yapıyor.

Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Nihat Altınkaya, arkadaşlarıyla birlikte balık avına çıktı.

Serin sulara açılan Nihat Altınkaya, 70 kiloluk bir orkinos yakaladı. Altınkaya, kilosu 430 TL olan balıkla gurur pozu verdi.

Dev balıkla gurur pozu veren ünlü isim, Insagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Bugünün kısmeti 70 kg orkinos" mesajını yazdı.

Sosyal medya kullanıcıları "Abi hakkını vermişsin", "Nihat abi helal sana", "Hey maşallah sana" ve "Hey maşallah bereketli olsun" gibi yorumlarda bulundu.