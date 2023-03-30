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Nihat Doğan 'Antidepresan' için Mabel Matiz'e bakın ne kadar teklif etti

Nihat Doğan, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir magazin programında Mabel Matiz’in seslendirdiği 'Antidepresan' şarkısını yorumlamasıyla gündeme gelmişti. Doğan şimdi ise şarkıyı almak için vereceği parayı açıkladı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 15:20
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Nihat Doğan 'Antidepresan' için kesenin ağzını açtı! Mabel Matiz'e dev teklif

Nihat Doğan 'Antidepresan' için Mabel Matiz'e bakın ne kadar teklif etti
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Haftalar önce katıldığı canlı yayında Mabel Matiz'in "Antidepresan" şarkısını canlı olarak söyleyen Nihat Doğan, dakikalar içinde sosyal medyada gündem olmuş birçok ünlü isim sesi kullanarak videolar çekmişti.

Sesiyle günlerce konuşulan Nihat Doğan, YouTube'da yayınlanan Konuşa Konuşa programına telefonla bağlanarak Mabel Matiz'e seslendi.

Halkın Antidepresan şarkısını kendisi sayesinde benimsediklerini iddia eden Nihat Doğan, "Şarkı Nihat Doğan'la birlikte yeniden ayağa kalktı. O yüzden mukayese kabul etmiyorum. Halka rağmen bir şey yapılmaz, halk ne diyorsa odur. Halk Nihat Doğan demiş. Daha bunun tartışması olur mu!" dedi.

Şarkıcı, "Antidepresan için Mabel Matiz 100 bin dolar verir misin?" sorusuna "Veririm. Siz de çıtayı bayağı yükselttiniz" cevabını verdi.
 

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