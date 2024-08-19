Nihat Doğan'ın Mourinho yorumu olay oldu. Dinleyenler kendinden geçti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nihat Doğan'ın Mourinho yorumu olay oldu. Dinleyenler kendinden geçti!

Fenerbahçe'de art arda alınan iki kötü sonucun ardından Nihat Doğan'ın Mourinho yorumu gündem oldu.

Teknik direktör Jose Mourinho’yu getirerek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe’de son günlerde ortalık karıştı.

İlk olarak Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda Lille’ye elenen sarı-lacivertliler daha sonrasında da Süper Lig’de Göztepe ile berabere kaldı.

Alınan bu iki sonuç bazı Fenerbahçeli taraftarları rahatsız ederken şarkıcı Nihat Doğan’dan flaş bir Mourinho açıklaması geldi.

Bir Youtube kanalına konuk olan Nihat Doğan Lille’ye elenmeleri konusunda Mourinho’yu suçladı.

"10. HAFTA GÖNDERİRLERSE ŞAŞIRMAYIN"

Nihat Doğan açıklamasında, "Mourinho çok büyük hocaysa Fenerbahçe’yi yürüyerek çıkaracaktı. İsmail Kartal olsaydı Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne katılırdı. Mourinho’yu 10. hafta gönderirlerse şaşırmayın” ifadelerini kullandı.

"İLK KEZ HAKLI"

Nihat Doğan'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar yaptıkları yorumlarda "Nihat Doğan ilk kez haklı" dedi.

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