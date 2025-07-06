Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanseri hastalığı nedeniyle yaklaşık bir buçuk aydır yoğun bakımda tedavisi devam eden ve son olarak 3 Haziran günü entübe edilen gazeteci-yazar Nihat Genç, 4 Temmuz günü tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayata veda etti.

Nihat Genç'in cenazesi, bugün Ankara Kocatepe Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CENAZE TÖRENİNE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde Genç'in ailesi güçlükle ayakta durdu.

Cenazede Türk mitolojisindeki en önemli kurt figürü, "bozkurt" resmi yer aldı.

Sanatçı Kıraç son yolculuğunda Nihat Genç'i yalnız bırakmadı

Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi (CVP) mensupları, "Cumhuriyeti yaşatacağız. Saygı ve rahmetle" yazan bir pankart astı.

MANSUR YAVAŞ'TA CENAZEYE KATILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce hastanede ziyaret ettiği Nihat Genç'i son yolculuğunda da yalnız bırakmadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gazeteci Nihat Genç'in vefatı üzerine sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlamıştı.

Yavaş, "Gazeteci-yazar Nihat Genç’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ömrünü doğru bildiği yoldan şaşmadan, memleketin derdini dert edinerek geçirdi. Sözü sertti ama yüreği bu ülkenin insanıyla doluydu. Cesareti, kalemi ve inancı hep hatırlanacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.