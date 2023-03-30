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Nihat Hatipoğlu canlı yayına kedisi ile çıktı

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu canlı yayınlanan iftar programına bir konukla geldi. Hatipoğlu konuğunu "Herkes onu soruyor" diyerek tanıttı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 11:05
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Nihat Hatipoğlu canlı yayına kedisi ile çıktı

Nihat Hatipoğlu canlı yayına kedisi ile çıktı
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Nihat Hatipoğlu ile İftar programında dün tatlı anlar yaşandı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, iftar programına kedisi İnci ile çıktı. 

Yıl boyunca izleyicilerin İnci'yi sorduğunu söyleyen Hatipoğlu, "İnci Hanım, artık bizim ailemizin bir ferdi. 4 yıldır bizimle yaşıyor. Hayvanları sevmek, onlara merhamet etmek dinimizin emridir. Peygamber Efendimiz 'Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin' buyurdu" dedi.

Hatipoğlu, kedisi İnci'yi ailelerinin bir parçası gibi sevdiklerini, aileyi sayarken aralarına onu da eklediklerini dile getirerek hayvan sevgisine dikkat çekti ve "Onlar da sevgiden çok iyi anlıyorlar. Onları severseniz Allah da sizi sever" diye konuştu

 

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