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Nihat Hatipoğlu'nun deprem kader değildir demesine Ekşi Sözlük'te yorum yağdı

Eşşi Sözlük'te yorum yağdı. Nihat Hatipoğlu'nun "Deprem kader değildir, bilim adamlarının sözü dini emir gibidir" sözleri, Ekşi Sözlük'te günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 10:25
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Nihat Hatipoğlu deprem kader değil dedi Ekşi Sözlük'e yorum doldu

Nihat Hatipoğlu'nun deprem kader değildir demesine Ekşi Sözlük'te yorum yağdı
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İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, yandaş ATV’de iktidarı şaşırtan açıklamalarda bulundu. “Bilim adamlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir.” diyen Hatipoğlu, “Geçmişte dinlemediğimiz için bunlar başımıza geldiyse buna kader demeyeceğiz.” ifadelerini kullanarak sosyal medyada gündem oldu.

Hatipoğlu’nun bu sözleri Ekşi Sözlük’te de çok konuşuldu.

Kimisi “İşte bu haber kıyametin alameti olabilir.” derken kimisi de “Şu adamları çoğaltın, din ve bilimi ayırt edebilmiş bir tanesi ilk defa.” dedi.

İşte o yorumlardan bazıları:

“Nihat Hatipoğlu ile son programa doğru... İsimli bir yayın.”

“Hocam bize böyle gel. Canımız feda.”

“Aklın yolu bir olacaktı tabii. Önce tedbir vardır, sonra tevekkül.”

“Yeni Türkiye için çok büyük gelişmedir. Beceriksizlilerin kader, fıtrat, kader planı gibi kılıflar bulmaması için umarım bir adım olur.”

“Nihat hocamın VPN’le bağlandığına işarettir.”

“Distopya bitiyor gençler!”

“Bunları söylediği kanal da ATV. Dikkatinizi çekerim.”

“Toplumun bu sefer ders çıkaracağına dair bir ümit oluşturmuştur bende.”

“Doğru bir tane ve doğru söze ne hacet.”

“Fay hatlarının geçiş güzergahı ve deprem riskinin karış karış bilindiği halde tabii ki kader değil, ihmaldir. Kader denilip geçilmesi ahlaksızlıktır.”

“Nihat Hatipoğlu’ndan beklemediğim bir hamleydi. Gerçi ben öyle bir hale geldim ki, artık her şeyin altında bir şey aramaya başladım.”

“Bozuk saat misali bu kez doğruyu göstermiş.”

“Benim içime böyle umut tohumları ekmeyin ya. Ben çabuk inanıyorum.”

“Nihat Hatipoğlu, Mehmet Akit Ersoy, Dilara Gönder... Umarım tüm medya çalışanları artık böyle dürüst olur.”

“Turkuvaz Medya'da çalışıp depreme kader diyemeyiz bu tedbirsizliktir demek, her yiğidin harcı değildir. Muhtemelen ATV'deki son programı olur. Cesurca bir çıkış. Şaşırdım doğrusu.”

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Ahmet Aslan
10.02.2023 11:14
Hoca seni de öbür beyni örümcek agi olmus hocalar gibi görürdüm degilmissin özür dilerim yolun acik olsun.  
 
Hasan Gül
10.02.2023 11:09
3-5 kişi doğru söylese ne olur ki, yalaka bezirganlar cirit atıyor her yerde. Meşhur söz doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Yakındır onlarında kovulmaları. Ey Hatipoğlu sen kimsin diyerek.  
 
F.F.
10.02.2023 11:07
Diğer din adamlarını da bekliyoruz  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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