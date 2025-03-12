Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi! Bu zamana kadar sorulan soruları unutun

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi! Bu zamana kadar sorulan soruları unutun

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarında iftar ve sahur programları yer aldı. Programın son bölümünde gelen bir soru ise Nihat Hatipoğlu şaşırttı. O anlar kısa sürede gündem oldu.

Nihat Hatipoğlu'nun programına katılan genç kız 'Dua yerine enerji ile birini kendimize bağlamamız mümkün mü?' diye sordu.

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Nihat Hatipoğlu anlamayıp bir kez daha sordu daha sonra ise 'Enerji ile bağlarsa enerji ile geri gider. O doğru bir yol değil. Tabii sen kendin için söylemiyorsun biliyorum. Genel bir soru olarak iletiyorsunuz.

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İZMİR'DEKİ BİRİNE NASIL ENERJİ GÖNDERECEKSİNİZ

Enerji işini ben anlamadım. Geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama. Tokalaşma, kucaklaşma da bir enerji evet doğru. Ama İzmir'deki birine nasıl enerji göndereceksiniz? En güzel enerji duadır' diyerek yanıt verdi. Programdaki bu anlar gündeme damga vurdu.

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