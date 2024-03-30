Nihat Hatipoğlu tek tek saydı! Bu üç yalanın günahı yok

ATV’de iftar ve sahur programlarında vatandaşların merak ettiklerini cevaplayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bir gençten ‘yalan söylemek’le ilgili gelen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

BİLEREK YALAN SÖYLEMENİN GÜNAHI NEDİR?

Genç, “Başkasının üzülmemesi için bilerek yalan söylemenin günahı nedir?” diye Hatipoğlu’na sordu.

“YALANIN MEŞRU OLDUĞU YERLER VARDIR”

Üç yalanın günahı yok diyen Hatipoğlu, “Yalanın meşru olduğu yerler vardır. Mesela evli, çocuklu bir ailenin düzenini koruyacaksanız yalan o zaman meşru sayılabilir. Ya da kişinin can tehlikesi varsa, tehdit ediliyorsa… O yalanla yaşam hakkını koruyacaksa söylebilir. Bir Müslüman’ın imanı tehlike altındaysa o noktada imanını korumak için de yalan söyleyebilir” şeklinde konuştu.