Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru: Soru da yanıt da olay oldu

Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte Nihat Hatipoğlu, ATV'de yayınlanan ilk programına çıktı.

Her Ramazan olduğu gibi Hatipoğlu, programda kendisine gelen sorularını yanıtlıyor.

Bu yıl yine ekranda olan Nihat Hatipoğlu'na yine çeşitli sorular geldi. Genç bir kadının ünlü ilahiyatçıya "Sevip de sevilmemenin günahı nedir? Umut verip de yarı yolda bırakmanın günahı nedir?" diye sorması sosyal medyanın gündemine oturdu.

"KARPUZ DEĞİL HOCAM..."

Nihat Hatipoğlu bu soruya "Kötü niyetle başlanmışsa umut verdiyse günahtır. Ama iyi niyetlidir bakar karakterde farklılıklar vardır senin yolun sana benimki bana diyorsa problem yok. İstismar etmek niyetiyle ise günahtır. Öyle ise uzak dur, gerçi 'karpuz değil hocam içini göremiyorum' diyeceksin... Ama bence bir görüşmede bile birkaç soruda insanların karakterini anlamakta zorlanmazsınız" yanıtını verdi.

Genç kadının sorusu sosyal medyada defalarca kez paylaşılırken, soruya binlerce yorum yağdı.

"Aşkolog Nihat Hatioğlu", "Konuş hocam kızın içi yanmış", "En çok merak ettiğim soru gelmiş" gibi yorumlar yapıldı.