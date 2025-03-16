Nihat Hatipoğlu’na mavi ekran verdiren soru! Astral seyahat var mıdır?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nihat Hatipoğlu’na mavi ekran verdiren soru! Astral seyahat var mıdır?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarında iftar ve sahur programları yapmaya başlayan Nihat Hatipoğlu’na bu kez astral seyahat soruldu. Yusuf Güney, Hatipoğlu'nun açıklamalarını duyunca üzülecek.

Ramazan ayının gelmesiyle yayın yapmaya başlayan Nihat Hatipoğlu vatandaşlardan gelen soruları yanıtlıyor. Ünlü ilahiyatçıya genç bir kız Astral seyahat var mıdır? Sorusunu yöneltti.

Nihat Hatipoğlu ise açıklamasında "Astral seyahatin dinde yeri yok bu tür şeyleri denemek de doğru değil. Özellikle bazı insanlar yani tefekkür dinde normaldir kainatın varlığını merak edip incelemek normaldir ama astral seyahatte ruhu en etkili hale getirip bedenden sıyrılmak gibi ifade edilen, değişik yerlerde bir seyahate çıkmak gibi ifade edilen bu seyahatin dinde hiçbir yeri yok psikolojik olarak da birçok savrulmayı beraberinde getirecek bir denemedir" ifadelerini kullandı.

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"UZAYA GİTMEYİ BAŞARDIM" DEMİŞTİ

Nihat Hatipoğlu'nun açıklaması sonrası Yusuf Güney'in sözleri akla geldi. Güney daha önce "Bir süre astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım" demişti.

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