Nihat Kahveci Acun Ilıcalı'yı topa tuttu

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Union SG ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-lacivertliler rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe’nin galibiyeti taraftarları sevindirirken oynanan oyun ise bazılarında şüphe bıraktı.

Fenerbahçe’nin oynadığı oyundan tatmin olmayan Nihat Kahveci Acun Ilıcalı’ya gönderme yaptı.

"İSTATİSTİKLERİ ACUN ILICALI'YA YOLLAYALIM"

Acun Ilıcalı’nın derbi sonrası yaptığı açıklama üzerinden yüklenen Nihat Kahveci, “Şu maçın istatistiklerini Acun Ilıcalı'ya yollayalım, maç sonu açıklamasını yapsın. "İstatistiklerde çok öndeydik ve 2-1 kazandık" desin. Rakibin gol beklentisine bak bir de. Al sana istatistik” dedi.

Acun Ilıcalı Galatasaray mağlubiyeti sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gelecekle ilgili karamsarlık yok. Bu yol kazası. Mühim olan ortaya konan futbol. 4-5 pozisyonumuz var. İstatistiklerde, gol pozisyonlarında 2 katı rakamlarımız var. Oynanan oyuna bakarım. Bu durumda gelecekle ilgili iyimserim ama bugün için çok üzgünüm. Geriye bakmak istemiyoruz, ileriye bakıyoruz. Geriyi konuşmayacağız. Yarından itibaren gelecekle ilgili tekrar çalışmalara başlayacağız. Söylüyorum, herhalde futbolla ilgili herkes bilir ki eylül aynın ortasını geçmiş bir dönemde 8 aylık süreçle ilgili ne gibi bir durumu olabilir. Başarının yolu hataların düzeltilmesi ve takımın ileri gitmesidir"