Nihat Kahveci İsmail Kartal'a isyan etti. 'Biri bana anlatsın' diyerek açıkladı

Süper Lig'de Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle çıktı.

Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdi.

İsmail Kartal'ın maça yaptığı hamleleri eleştiren Kahveci, İrfan Can Kahveci değişikliğine de tepki gösterdi.

''CENGİZ YİNE SIFIR''

Cengiz Ünder'in yetersiz kaldığını ifade eden Kahveci, "Fenerbahçe'de değişiklikler beklenilen katkıyı sağlayamadı. Cengiz Ünder oyuna girdi, yine sıfır aynı Olympiakos maçındaki gibi. O maçta çıkardığı İrfan Can ve Fred bugün sana iki tane golü attı" ifadelerini kullandı.

PENALTI YORUMU

Sivasspor'un son dakikalarda kazandığı penaltıyı da değerlendiren Nihat Kahveci, şu ifadeleri kullandı;

"VAR elinde çok net kanıt olduğunda çağırması gereken bir mecra. Teması gösterdi hakeme, hakem de izledi verdi. Temas var mı, var ama şunu söyleyeyim; temas da çok ufak. Vurduktan sonra vücut da düşme şekli alıyor. Bana göre ağır karar ama gerçekten zor pozisyon."

''BU DEĞİŞİKLİĞİ BİRİ BANA ANLATSIN''

Nihat Kahveci, İsmail Kartal'ın İrfan Can Kahveci değişikliğini eleştirerek, "Sahada 22 kişi, 5'er de oyuncu değişikliği koy üstüne 32. 32 kişinin en iyisi İrfan Can Kahveci oyundan çıktı ve son 2 dakika. Bu değişikliği biri bana anlatsın.

Bu değişiklik neden oldu biliyor musun? İrfan Can Kahveci gol atmadan önce King kenara geldi, İrfan Can'ı o dakika oyundan alacaktı. İrfan golü attı diye kaldı bence. Ya da İsmail'i alacaktı. Futbol öyle bir şey ki. İsmail kesti asist yaptı, İrfan golünü attı." sözlerini sarf etti.

''SÜPER KUPA'YI GALATASARAY'A HEDİYE ETTİN''

Fenerbahçe için nisan ayı vurgusu yapan Kahveci, "Süper Kupa'yı Galatasaray'a hediye ettin. Konferans Kupası'nda Olypiakos'a elendin. Sivas da puan kaybederse 'Kara Nisan' olur dedim. Fenerbahçe için 'Kara Nisan' gerçekleşti." sözleriyle konuşmasını tamamladı.