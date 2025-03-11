Nihat Kahveci isyan etti: Beşiktaş üvey evlat mı?

Beşiktaş’ın Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup olduğu maçı değerlendiren Nihat Kahveci hakem kararlarına ve TFF’ye isyan etti. Kahveci, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yabancı hakem istemediği yönündeki iddialara tepki göstererek “Beşiktaş Üvey evlat mı?” dedi.

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci’nin Kontraspor’a yaptığı değerlendirme şöyle:

"Rakibin maç 1-1'ken kırmızı kart görmüş. Doğru bir karar. Hatta direkt kırmızı kart görebilirdi orada. Her şey güzelken çorbanın içine sineği düşürmeyeceksin. Böyle bir maçı kaybetmeyeceksin.

Antep hak ederek kazandı. Oyuna dokunuşlarını övdüğümüz Ole Hoca bence bugün formsuzdu. Chamberlain'i daha önce çıkarmasını bekliyordum. 2 tane birbirinden güzel gol attı Antep. Beşiktaş acısından acı olan şu olmalı. Gaziantep'in deplasmanda 1 galibiyeti var buraya kadar. Sen Antep'e de yenildin, Adana Demirspor'a da yenildin.

Yabancı-yerli hakem konusu çok konuşacağımız bir konu. Beşiktaş ben de yabancı istiyorum dedi, diğer takımların da biz de istiyoruz dediği ortamdayız. İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimi yabancı hakem tek seferlikti ve tekrar gelmeyecek demiş. Böyle anlatılıyor. Siz ligi Türk hakemleriyle bitirin de bizi bitirmeyin.

Beşiktaş camiası bu ülkede üvey evlat mı? Trabzonspor, Bodrumspor, hatta ligde düşen Adana Demirspor bile. Biz herkese eşitiz, adaletliyiz diyorsa, Beşiktaş'ın çağrısına da yanıt vereceksin. Böyle yapmadığın an Türkiye'de kaosu yaratırsın.

Bir yola girdiysen o yolda devam edeceksin. Bu şimdi Galatasaray'la Fenerbahçe'yi de töhmet altında bırakır. Yabancı hakem isteyene bir şey diyebilir misiniz? Sizin bulduğunuz mevkiler ağzınızdan çıkanı konuşacağınız mevkiler değil. 5 kere düşünüp, 1 kere konuşulacak mevkiler."