Nihat Kahveci, Montella’nın kadro tercihine isyan etti: Oyuna bile almadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nihat Kahveci, Montella’nın kadro tercihine isyan etti: Oyuna bile almadı

Milli Takım’ın Karadağ’ı mağlup ettiği maç sonrası konuşan Nihat Kahveci, Teknik Direktörü Montella’nın kadro tercihine isyan etti. Kahveci, Semih Kılıçsoy’un maçta süre alamamasına sert tepki gösterdi.

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, A Milli Takım’ın Karadağ’ı 1-0 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi maçını değerlendirdi. Milli Takım’ın maçı daha gollü bir şekilde kazanmasını beklediğini dile getiren Kahveci, Abdülkerim ve Merih’e övgüler yağdırdı.

Arda Güler’den daha fazlasını beklediğini vurgulayan Kahveci, genç yıldızın sarı kart sonrası tedirgin olduğuna dikkat çekti.

Maçın oynandığı stadın zeminini eleştiren Kahveci, "Ama stadyumdaki atmosfer muhteşemdi. Samsunspor'un bu zeminde bu kadar puan toplaması başarı. Tebrik ediyorum" dedi.

Karadağ adına maçın en etkili ismin Driton Camaj olduğunu aktaran Kahveci, "Prosinecki hocama da teşekkür ediyorum onu oyundan aldı. Camaj çıktıktan sonra çok etkili gelemediler" dedi.

“BERTUĞ VE BARIŞ ALPER İYİ OYNAMADI”

Bertuğ Yıldırım'ın performansını hayal kırıklığı olarak niteleyen Kahveci, Barış Alper Yılmaz'ın da iyi oynamadığını söyledi. "Cenk Tosun ve Umut Nayir gibi oyuncular tercih edilebilirdi" diyen Nihat Kahveci, Kenan Yıldız'ın sonradan girdiği maçlarda daha etkili olduğunu belirtti.

Kahveci, Montella'nın İzlanda maçında Kenan Yıldız'ı ilk 11'de sahaya sürebileceğini dile getirdi.

SEMİH’İN SÜRE ALAMAMASINA SERT TEPKİ

Öte yandan Nihat Kahveci, Karadağ maçında da süre alamayan Semih Kılıçsoy'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Montella'nın Semih Kılıçsoy'a süre vermemesini eleştiren Kahveci, "Montella da Semih Kılıçsoy'u hiç tutmuyormuş. Oyuna bile almadı. Şöyle de yapabilirdi; siz ortalığı yıktınız ama bakın ben oynatıyorum da diyebilirdi. Ben Semih'e üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

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